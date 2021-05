Dassault aviation : Confirme l'achat de Rafale par l'Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La République Arabe d'Égypte a décidé de faire l'acquisition de 30 Rafale supplémentaires pour équiper son armée de l'Air.



Cette nouvelle commande vient compléter la première acquisition de 24 Rafale, signée en 2015, et portera alors à 54 le nombre de Rafale. L'Armée de l'Air Égyptienne devient ainsi la seconde au monde, après l'Armée de l'Air et de l'Espace Française, à opérer une telle flotte de Rafale.



' Cette nouvelle commande est la preuve du lien indéfectible qui unit l'Égypte, premier utilisateur export du Rafale comme elle l'a été pour le Mirage 2000, à Dassault Aviation depuis près de 50 ans. Elle témoigne également de la qualité opérationnelle du Rafale, puisque pour la seconde fois un client export fait le choix de commander des avions supplémentaires ', a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.