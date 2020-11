Dassault aviation : Commande de 7 Falcon 2000 Albatros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Madame Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé ce jour, la prochaine notification du contrat du programme d'Avions de Surveillance et d'Intervention Maritime (AVSIMAR) ' Albatros '.



Ce contrat porte sur le Falcon 2000LXS de Dassault Aviation. La commande initiale porte sur 7 appareils, à livrer à partir de 2025, sur les 12 prévus au total.



' Le Falcon 2000 Albatros est un appareil à hautes performances dotée d'un système de mission et de capteurs de dernière génération. Depuis les Falcon 20 des Coast-Guard américains jusqu'aux Falcon 2000MSA des garde-côtes japonais, en passant par les Falcon 200 Gardian et 50 M de la Marine nationale, nous avons une grande expérience dans le domaine de la surveillance maritime, en parallèle de notre longue expérience dans la patrouille maritime avec l'Atlantique, ' déclare Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.