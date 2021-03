Dassault aviation : Chute de 51% du résultat net ajusté 2020

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation publie pour 2020 un résultat net ajusté en chute de 51% à 396 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en recul à 4,8% (contre 10,4% en 2019), pour un chiffre d'affaires en baisse de 25,2% à 5,49 milliards.



Les prises de commandes se sont contractées à 3,46 milliards d'euros, dont 41% de prises de commandes à l'export, ramenant le carnet de commandes du constructeur aéronautique à fin 2020 à un peu moins de 15,9 milliards.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG la distribution d'un dividende de 12,3 euros par action en 2021, soit un montant de 103 millions d'euros, ainsi qu'une division par dix de la valeur nominale de l'action, qui aurait lieu au second semestre.



