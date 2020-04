Dassault aviation : Aide le secteur médical contre le Covid

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce ce jour qu'il participe au dispositif mis en place par Aviation Sans Frontières (ASF) pour aider le secteur médical en France et en Europe, dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.



'La première mission d'un Falcon mis à disposition par Dassault Aviation dans ce cadre a eu lieu le 7 avril : un Falcon 7X a réalisé deux rotations pour acheminer du personnel médical de Marseille à Mulhouse. Les soignants ont ainsi été à pied d'oeuvre en moins d'une heure de vol, soit 6-8 fois plus vite que par la route', précise le groupe.



