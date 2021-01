Dassault aviation : Dassault Aviation a signé la commande de 18 appareils Rafale par la Grèce

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, et Theodoros Lagios, directeur général de l'armement et des investissements du ministère de la Défense grec, ont signé hier à Athènes deux contrats portant respectivement sur l'acquisition de 18 Rafale et sur le soutien logistique associé.



La commande de 18 Rafale comprend 12 appareils récemment en service dans l'Armée de l'Air et de l'Espace française, et 6 neufs, produits dans les usines de Dassault Aviation.



Les livraisons des avions débuteront à partir de l'été 2021, puis s'échelonneront sur deux ans.



' Tout comme avec le Mirage F1 en 1974, le Mirage 2000 en 1985 et enfin le Mirage 2000-5 en 2000, le Rafale constitue une opportunité pour lancer de nouvelles coopérations avec l'industrie aéronautique grecque ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.