Dassault aviation : A dévoilé le Falcon 6X

(CercleFinance.com) - L'équipe d'assemblage final de Dassault Aviation à Bordeaux-Mérignac a ouvert aujourd'hui les portes du Hall Charles Lindbergh pour dévoiler au monde le tout nouvel avion de la maison Dassault : le Falcon 6X.



Capable de parcourir 5500 nm (10 186 km) et de voler jusqu'à Mach 0,90, le Falcon 6X peut acheminer des passagers vers les pôles d'affaires les plus éloignés de la planète, en reliant sans escale des paires de villes comme Londres et Hong Kong ou encore Los Angeles et Moscou.



' Les défis posés par la pandémie de Covid-19 ont exigé une persévérance et une coopération exceptionnelles de la part de Dassault et de ses entreprises partenaires. ' a déclaré Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.



' Sa cabine primée - la plus large et la plus haute sous plafond - offre des standards d'espace, de confort, de productivité et de sécurité qui établissent de nouvelles références sur le segment des jets d'affaires à long rayon d'action. ' a rajouté Éric Trappier.



