Danone : Danone travaille sur un plan d'adaptation depuis plusieurs mois, selon un porte-parole

PARIS (Reuters) - La direction de Danone travaille depuis plusieurs mois sur un plan d'adaptation de l'entreprise à son nouvelle environnement, a déclaré une porte-parole du groupe, refusant toutefois de confirme les informations sur un départ de la directrice financière.

Le magazine Challenges rapporte le même jour sur son site internet que Cécile Cabanis, directrice financière de Danone, était sur le point de quitter le groupe agroalimentaire, alors que son PDG, Emmanuel Faber, prépare une vaste réorganisation.

"Emmanuel Faber, Cécile Cabanis, le Comex et le Conseil d’administration travaillent, depuis juillet et après plusieurs mois d’observation, sur un plan d’adaptation de l’entreprise au nouvel environnement et aux nouveaux enjeux du secteur", a déclaré la porte-parole.

