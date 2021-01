Dalet nr : Projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alantra Capital Markets, agissant pour le compte de la SAS Dalet Holding, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Dalet, projet d'offre publique qui a été annoncé le 22 octobre 2020.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 13,52 euros par action, la totalité des 749.051 actions non détenues par lui, représentant 18,82% du capital de la société d'édition de logiciels.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 13,52 euros par action.



