Cybergun : Nouveau contrat militaire pour Arkania, le pôle défense et sécurité de Cybergun

(BFM Bourse) - L'action Cybergun grimpe alors que le gain d'un contrat en sous-traitance du spécialiste suisse RUAG met de nouveau en lumière la réorientation du groupe vers le marché militaire.

Le groupe français Cybergun voit son partenaire RUAG lui renouveler sa confiance dans le cadre d'un nouveau contrat pour la fourniture de simulateurs de tir destinés à l'entraînement des forces armées, en l'occurrence d'un pays européen membre de l'OTAN, sans identification complémentaire pour des raisons de confidentialité. L'annonce redonne de l'élan au cours de Cybergun, qui grimpe de 9,52% à 0,57 euro vers 10h00.

Un an après avoir signé son premier contrat avec RUAG Defence France (RDF, la filiale française du groupe de défense helvète RUAG), la filiale dédiée de Cybergun Arkania a remporté avec son partenaire un nouveau marché, relatif à la livraison d’une vingtaine de simulateurs indoor d’entraînement au tir aux armes légères pour un membre européen de l'OTAN. "Par cette marque de confiance renouvelée, RDF reconnait la fiabilité et la grande compétence de la société Arkania", se félicite Cybergun.

D’un montant d'environ 2 millions d'euros, ce nouveau contrat porte sur la fabrication et la livraison de près d’un millier de répliques d’armes légères, de mitrailleuses et leurs accessoires associés. Ces répliques visant à "reproduire parfaitement le service de l’arme réelle, garantissant un entraînement réaliste et de grande qualité tout en réduisant considérablement les coûts de l’entrainement" seront réalisées dans les dix-huit mois à venir intégralement en France, sur le nouveau site d'Arkania à Blois.

Il s'agit en outre du troisième contrat pour des simulateurs de tir aux armes légères remporté par Cybergun - soit deux contrats en sous-traitance avec RUAG et un en co-traitance avec Thales.

Le groupe doit aussi fournir au Department of Homeland Security des répliques d'entraînement de la future arme de service (Glock 19) de cette agence fédérale rattachée au ministère de l'Intérieur américain.

Pour Emmanuel Couraud, vice-président du groupe Cybergun et patron d'Arkania, "ce nouveau succès confirme parfaitement le choix stratégique de la création d’Arkania que nous avons fait au sein du groupe Cybergun en alliant un bureau d’études à de fortes capacités industrielles déjà reconnues sur les marchés de la défense. Il concrétise aussi notre volonté de contribuer à renforcer, dans notre domaine de l’entraînement au tir des forces, l’indépendance stratégique de la France".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse