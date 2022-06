Cybergun : La reprise de l'armurier Verney-Carron par Cybergun validée par la justice

(BFM Bourse) - L'action Cybergun se hisse à un sommet de plus de trois mois en Bourse jeudi matin alors que le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a validé le plan de sauvegarde de l'armurier Verney-Carron présenté par le groupe.

Dans un marché pourtant baissier jeudi matin, Cybergun voit son cours de Bourse s'apprécier de 9,12% à 0,567 euros vers 09h30, ce qui porte à plus de 30% son avance en l'espace d'une semaine, à l'annonce de l'approbation par le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du projet de rapprochement avec Verney-Carron, le plus ancien armurier français en activité, pour créer un nouveau leader des armes de "petit" calibre en France.

L’administrateur judiciaire, le ministère public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et les salariés de Verney-Carron ayant déjà rendu un avis favorable, le Tribunal a donc arrêté le plan de sauvegarde de l'entreprise élaboré avec Cybergun, constituant le dernier préalable au rapprochement des deux entreprises donnant naissance au principal acteur français des armes à feu de petit calibre (armes de chasse et équipement individuel du combattant dans les principaux calibres militaires). Le plan présenté par Cybergun prévoit de maintenir les 73 emplois actuels sur le site de Saint-Etienne appelé à accueillir la future chaîne d'assemblage de la division armement du groupe.

Sur le plan juridique, le feu vert du Tribunal de Commerce va permettre la mise en œuvre des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de Verney-Carron le 10 juin dernier, notamment la transformation de la société en commandite par action, le principe du transfert de la cotation des titres d'Euronext Acess vers Euronext Growth et la mise en place des moyens nécessaires pour soutenir le plan d’investissement sur cinq ans dans le but d’accroître les capacités de production.

Afin de soutenir le plan de transformation et d’investissement, Cybergun a procédé à un apport immédiat de 1,5 million d'euros en compte courant de Verney Carron (apport destiné à être remboursé à terme). Le groupe s’est également engagé à investir un montant total de 1,6 million pour désendetter la firme stéphanoise et devrait détenir environ 75% du capital de la société, le reste étant aux mains du public. Verney-Carron sera consolidé par intégration globale dans les comptes de Cybergun à compter du 1er juillet 2022.

Un groupe de près de 500 salariés

Sur le plan de la gouvernance, Hugo Brugière, PDG de Cybergun, devient président de Verney-Carron-Développement (personne morale qui devient l'associé commandité unique de Verney-Carron), et Emmanuel Couraud, dirigeant de la division militaire de Cybergun, son directeur général. "La famille Verney-Carron reste associée au rayonnement de l’entreprise, Jean Verney-Carron ayant vocation à devenir Président de la future Fondation Verney Carron alors que Guillaume Verney-Carron intégrera la direction commerciale de la division militaire du Groupe Cybergun", mentionne le repreneur.

"Nous sommes heureux, dirigeants et salariés, de ce dénouement et de pouvoir participer à la poursuite de l’écriture de nouvelles pages de l’histoire de Verney-Carron, maison fondée en 1820 par mon quadrisaïeul et dernier fabricant industriel français de l’arme. La famille Verney-Carron conservera des parts aux côtés du groupe Cybergun et se réjouit de les accueillir. Nous avons déjà travaillé en avance de phase de cette décision avec le groupe Cybergun et leurs équipes depuis plusieurs mois et nous avons donc déjà des projets dans les cartons pour très rapidement accélérer les choses", a déclaré Jean Verney-Carron, président du directoire.

"Dès ce matin les équipes du groupe, emmenées par Emmanuel Couraud, sont à l’œuvre pour travailler avec les équipes de Verney-Carron à la mise en place du plan de retournement de la société. C’est pour moi une grande fierté aujourd’hui et un immense soulagement de voir Verney-Carron rester Français et rejoindre la grande famille du groupe Cybergun qui frôlera, grâce à cette acquisition, les 500 salariés d’ici à la fin de l’année", a ajouté Hugo Brugière, le PDG de Cybergun.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse