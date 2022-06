Cybergun : L'armurier Verney-Carron donne son feu vert au plan de relance proposé par Cybergun

(BFM Bourse) - L'assemblée générale des actionnaires de l'armurier stéphanois Verney-Carron a donné le feu vert au plan de relance proposé par Cybergun, qui vise à rapprocher les deux entreprises pour donner naissance au premier acteur français des armes de petit calibre.

Le cours de Cybergun progresse à nouveau de 6,36% mercredi après-midi, à 0,475 euro, portant à plus de 75% son rebond depuis son point bas de mai alors que le projet de rapprochement avec Verney-Carron a été validé par les actionnaires de ce dernier.

Réunis vendredi en assemblée générale, les actionnaires de Verney-Carron (qui sont majoritairement les membres de la famille fondatrice, toujours à la tête de l'entreprise depuis 1820) ont approuvé l'ensemble des résolutions présentées en vue de la mise en œuvre du plan proposé par Cybergun, un spécialiste des répliques d'armes pour le segment des loisirs aujourd'hui en plein recentrage sur le marché militaire et de défense.

Les actionnaires de Verney-Carron ont notamment approuvé le projet de transformation juridique en société en commandite par action (SCA, comme Hermès ou Rubis) dont Verney-Carron Développement (elle-même contrôlée par Cybergun) deviendrait l'associé gérant commandité unique. Ils ont également approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société, aujourd'hui cotée sur le Marché Libre (Euronext Access) sur Euronext Growth, et la mise en place par Verney-Carron "des moyens de soutenir le plan d’investissement sur 5 ans dans le but d’accroître les capacités de production".

Recréer une filière française de l’équipement des forces armées

Le plan de relance proposé par Cybergun repose sur une sanctuarisation de l’activité historique d'armes de chasse de Verney-Carron, tout en développant son activité défense & sécurité notamment la marque "Lebel", en vue de recréer une véritable filière française de l’équipement des forces armées.

L’objectif est de pouvoir produire annuellement 15.000 à 20.000 armes de chasse et plus de 50.000 armes militaires ou de défense (d’assaut, de précision, pistolet mitrailleur, ainsi que les armes non-létale).

Le projet de rapprochement reste soumis à l’approbation par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne du plan de sauvegarde dont Verney-Carron, plombé par la crise sanitaire, avait demandé l'ouverture en 2021. Les deux entreprises confirment le calendrier de faire aboutir le rapprochement d'ici la fin de l'année.

"Je remercie les actionnaires de Verney-Carron pour leur marque de confiance. En validant tous les prérequis juridiques à notre projet de rapprochement, ils envoient un signal fort et démontrent qu’ils ont la volonté d’adosser leur entreprise à un acteur solide et légitime pour continuer à écrire les plus belles pages de l’histoire de l’industrie française de l’armement", a mentionné Hugo Brugière, le PDG et premier actionnaire de Cybergun.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse