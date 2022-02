Cybergun : Cybergun va déléguer la distribution de ses répliques d'armes aux Etats-Unis à un partenaire

(BFM Bourse) - La société française de répliques d'armes veut finaliser la réorganisation de son pôle civil en ouvrant le capital de sa filiale de distribution américaine SAUSA à Evike.com, lequel pourrait à terme en prendre le contrôle.

Tandis que la société est en plein renforcement de son pôle militaire et industriel (lequel représente déjà plus du tiers de l'activité), Cybergun projette d'ouvrir le capital de sa filiale américaine à son partenaire local pour le marché civil, Evike, le plus important distributeur mondial d'airsoft.

Cybergun a fait état mercredi matin de la signature d'une lettre d'intention avec Evike en vue d'une extension de leur collaboration conclue en 2019 "et largement profitable aux deux groupes". L'accord initial confiait à Evike.com la distribution exclusive des produits Cybergun aux Etats-Unis, hors grandes chaînes de magasins et marché militaire. En parallèle, un second accord conclu en 2020 accorde à Cybergun l'exclusivité sur la distribution de l'essentiel de la gamme de produits d'Evike.com (lui-même fabriquant de répliques via sa marque EMG) sur le segment B2B en Europe.

La lettre d'intention prévoit désormais de faire entrer Evike.com au capital de SAUSA, la filiale de Cybergun dédié au marché des "chains stores", à hauteur de 49% dans un premier temps. La direction de cette filiale serait également confiée à Evike, qui reprendrait également l’intégralité du stock. Et à terme, le détaillant américain pourrait prendre complètement les commandes puisqu'il bénéficierait d'un droit d'acquisition du solde de SAUSA.

"Alliance mutuellement bénéfique"

Aucune modalité financière n'a pour l'instant été évoquée, Cybergun précisant simplement que les parties envisagent de parvenir à un accord définitif d'ici au 31 mars.

En 2021, les ventes d'airsoft sur le périmètre de l'accord existant pour les Etats-Unis ont grimpé de +79%.

"Ce projet a été signé dans la foulée du Shotshow 2022 [salon américain dédié aux répliques d'armes, NDLR] sur lequel nous exposions conjointement et qui illustre parfaitement cette alliance mutuellement bénéfique. Nous sommes aujourd’hui très satisfaits du partenariat avec Evike.com, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, et il est donc naturel de poursuivre le mouvement engagé. Chacun pourra ainsi se concentrer sur son marché de référence et continuer à générer des synergies avec l’autre. Ceci constitue la dernière étape de notre long processus de réorganisation de notre pôle Civil qui redevient une source de croissance rentable aux côtés de notre pôle Défense", a commenté Hugo Brugière, le PDG de Cybergun.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse