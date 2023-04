Cybergun : Le titre grimpe, accord de licence avec Shadow

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Cybergun est recherchée lundi à la Bourse de Paris suite à la signature d'un nouvel accord de licence, cette fois-ci avec avec Shadow Systems.



Vers 14h30, le titre du spécialiste français du tir de loisir grimpe de 10% dans des volumes représentant déjà plus de deux fois ceux de la seule séance de vendredi. Au même instant, l'indice CAC Mid & Small est stable.



Cybergun a annoncé ce matin la signature d'une licence exclusive mondiale avec un grand nom de l'armement américain, Shadow Systems, un groupe texan spécialisé dans la production de pièces et d'accessoires pour les armes à feu, principalement des Glock.



La gamme de produits de Shadow comprend des pièces et des accessoires, tels que des canons, des culasses, des châssis de cadre, des kits de détente, des chargeurs, des viseurs et des lumières tactiques.



En plus de ces pièces individuelles, Shadow propose également des pistolets Glock complets, ainsi que des kits de conversion pour les pistolets existants.



Cet accord constitue une avancée supplémentaire pour le groupe français, qui avait déjà annoncé le mois dernier un accord de licence similaire avec l'américain Century Arms.



Pour rappel, le groupe Cybergun détient des licences de marques exclusives et mondiales de plus de 20 manufacturiers d'armes réelles, lui permettant de reproduire fidèlement chacune des armes des ayants-droits.



La société souligne que ces contrats de licences - signés pour plusieurs années (10 ans en moyenne) en contrepartie de paiements annuels de royalties - ne sont pas reflétés dans ses comptes, ni dans la valeur de l'entreprise, en dépit d'une estimation se situant à plus de 20 millions d'euros.



