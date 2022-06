Cybergun : Après un bon début d'année, Cybergun vise 60 millions d'euros de revenus en 2022

(BFM Bourse) - Le cours du spécialiste des répliques d'armes, en plein développement sur le domaine militaire proprement dit, retrouve un plus haut depuis deux mois jeudi matin à l'annonce d'un doublement de son chiffre d'affaires au 1er trimestre.

Fabriquant de répliques d'armes sous licences exclusives, historiquement positionné sur le segment civil (airsoft) et depuis 2014 sur la défense (entrainement des forces armées et de police), le groupe Cybergun réaccélère jeudi matin en Bourse à l'annonce de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Malmené fin avril/début mai, en raison notamment d'un retard dans la publication de ses résultats 2021 (publiés finalement le 19 mai en version auditée sans réserve), le titre comble ainsi une bonne partie de son retard en bondissant de 20,5% à 0,506 euro vers 10h10, au plus haut depuis deux mois.

La société a fait état jeudi avant Bourse d'une chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en progression de 97% sur un an avec l'intégration du groupe Valantur, équipementier français du secteur aéronautique-défense, également sous-traitant pour la production de systèmes de haute technologie destinés aux secteurs de l'énergie, de l'automobile, ou encore du médical. Le périmètre historique de Cybergun a également connu une solide performance, progressant de 42% à périmètre constant.

Lancement du plus gros site marchand d'airsoft en Europe

Le groupe dit aborder la suite de l'exercice "avec confiance", avec la perspective de "nouvelles évolutions stratégiques majeures" dans ses deux pôles d'activité.

Dans le domaine civil, Cybergun s'attend à bénéficier dès le deuxième trimestre du renforcement des liens avec le leader américain Evike. Les deux partenaires ont annoncé l'entrée d'Evike à hauteur de 49% au capital des deux filiales américaines de Cybergun, Sausa et Palco, et le lancement d'Evike-europe.com, le plus important site marchand d'airsoft en Europe avec près de 10.000 références disponibles issues des catalogues de Cybergun et d'Evike (n°1 de la distribution aux USA, Evike est aussi fabricant via sa filiale EMG, Evike Manufacturing Group).

Dans le domaine militaire, Cybergun poursuit le processus de prise de contrôle de Verney-Carron, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres. Le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022. Comme le groupe l'a indiqué à plusieurs reprises, pour tenter de rassurer les investisseurs échaudés par l'historique de recours à des instruments dilutifs, Cybergun ne prévoit pas de recourir à un financement privant les actionnaires de DPS (droits préférentiels de souscription) et n'imposera donc pas de dilution à ses actionnaires.

"Pour la deuxième année consécutive, le groupe Cybergun a repris la voie de la croissance, et quelle croissance!", a souligné le PDG (et premier actionnaire) de Cybergun, Hugo Brugière. "Nous sommes évidemment profondément optimistes pour le reste de l'année avec encore quelques dossiers d'envergure qui viendront parachever l'ensemble. Fort de cette dynamique, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que nous visons, dès cette année, un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros dont un tiers avec la division militaire".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse