Cybergun : Le spécialiste du tir de loisir et d'entraînement Cybergun va investir dans un site de production

(BFM Bourse) - Tandis que le cours de Cybergun pâtit de la perspective de conversion de sa dette en actions, le fabricant de répliques d'armes à feu détaille ses projets dans le domaine de l'entraînement des forces armées.

Après quatre séances de progression, le titre Cybergun -extrêmement volatil compte tenu de l'extrême faiblesse du cours nominal- rétrograde de 4,4% jeudi à 0,0022 euro, contre 0,0025 euro la veille en clôture. Ce qui ramène à +10% sa variation en l'espace d'une semaine tandis que le groupe fondé en 1983 et spécialisé dans les répliques d'armes à feu sous licence a publié un point d'étape sur les perspectives de sa division Spartan M&LE.

Ayant fait état mardi d'un retour à la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+4% à 6,173 millions d'euros), la société a énuméré dans un communiqué "plusieurs projets significatifs" qui pourraient se répercuter de façon significative sur sa croissance et sa rentabilité.

Depuis 2017, la firme travaille au développement d’un projet décrit comme "révolutionnaire" avec l’un des principaux fabricants mondiaux d’armes, qu'on peut par recoupement identifier comme Glock. La cellule R&D de Cybergun a mis au point un système d'arme inédit sur le marché, dont le développement a été financé par son partenaire.

Plusieurs gros contrats dans les tuyaux?

En cas de feu vert de Glock, Cybergun se verrait confier un contrat cadre de plusieurs millions d’euros par an sur une durée d'environ dix ans.

En parallèle, Cybergun a noué une alliance avec "un leader mondial dans le domaine de la défense" dans le cadre d’une réponse commune à une consultation lancée par le service des armées "d’un grand pays européen". Cet appel d’offres concerne un système d’instruction et d’entrainement au tir de combat. En cas de succès, Cybergun aurait la charge de la fourniture de répliques d’armes issues de son portefeuille de produits développés sous licence de grands armuriers ainsi que des accessoires. L’objectif est d’équiper environ soixante-dix systèmes sur plusieurs années.

Enfin le groupe, qui équipe depuis quelques années les forces de police et de gendarmerie française en répliques d'entraînement, est en lice au côté d'un fournisseur de systèmes de simulation et d'équipements dédiés à l'instruction et l’entrainement au tir pour un appel d’offres européen. Cybergun aurait la charge de la fourniture de répliques nécessaires aux simulateurs achetés par un pays européen, non désigné. Le calendrier prévisionnel prévoit la fourniture d’un démonstrateur en 2021 et une livraison étalée sur deux ou trois ans.

"Il suffit que nous confirmions un seul de ces programmes pour changer profondément la place de Cybergun sur le marché militaire, pour renforcer considérablement notre séquence de revenus et de profits et, de ce fait, pour créer énormément de valeur pour l’entreprise", a déclaré Hugo Brugière, PDG de Cybergun.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse