Chargeurs : Le repli des ventes de films plastiques et de laine plombe le début d'année de Chargeurs

(BFM Bourse) - Le petit conglomérat a publié une baisse de ses revenus marquée au premier trimestre, qui n'a pas bénéficié des vents très porteurs de la même période de 2022. La société compte par ailleurs toujours réaliser une opération importante pour son pôle luxe.

Chargeurs doit encore patienter avant de connaître des jours meilleurs pour son activité. Et pour son cours de Bourse. Le petit conglomérat présent dans des métiers de niches (protections des surfaces, entoilage, aménagement des musées ou encore production de laine peignée pour l’industrie du luxe) plonge de 9% ce mercredi à la Bourse de Paris à 12,96 euros vers 11h30, touchant son point bas de l'année.

Ce coup de tabac en Bourse survient après l'annonce du chiffre d'affaires du premier trimestre de la société qui s'est inscrit en nette baisse sur un an. Sur les trois premiers mois de l'année les revenus totaux du groupe chutent de 18% en données comparables à 169,7 millions d'euros. Cette baisse est supérieure à la prévision de TP ICAP Midcap, qui tablait sur un repli en données comparables de 13%.

Un mouvement de reconstitution des stocks un an plus tôt

"Une baisse du chiffre d'affaires était attendue au vu de la base de comparaison exigeante, toutefois on pouvait attendre un tout petit peu mieux. Et même si en réalité leurs revenus progressent par rapport au quatrième trimestre 2022, le marché a du mal à raisonner sur un rythme séquentiel, ce qui peut peut-être expliquer la baisse du titre ce jeudi", souligne un analyste financier.

En effet; par rapport au quatrième trimestre de l'an passé, les revenus ont progressé de 0,2% en données comparables.

Mais donc sur un an, l'activité reste en net retrait, avec une baisse en très grande partie due à la division "advanced materials", soit les films plastique et papier ou encore les adhésifs techniques pour protéger les surfaces. Cette division affiche un recul de ses revenus de 27% en données comparables sur un an à 70,7 millions d'euros.

Or cette activité avait été portée au premier trimestre 2022 "par un mouvement massif de reconstitution des stocks post-Covid sur la lancée de 2021", rappelle la société, un mouvement qui s'était d'ailleurs prolongé au deuxième trimestre.

"Notons toutefois que les volumes sont en hausse de 21% sur ce premier trimestre par rapport au dernier trimestre 2022, signe que le point bas a certainement désormais été atteint sur cette activité", souligne toutefois TP ICAP Midcap.

Autre activité en forte baisse sur la période, Chargeurs luxury fibers, soit la production de laine mérinos pour les acteurs de la mode et le luxe, qui a vu ses revenus chuter de 30% en données comparables à 24 millions d'euros, également pénalisée par une base de comparaison exigeante. "L'activité a été impactée par la poursuite des effets du Covid en Chine et par des conditions météorologiques extrêmes qui ont désorganisé la production", explique Chargeurs.

Plus d'un milliard d'euros de revenus en 2025

A contrario la division Chargeurs PCC fashion technologies, spécialisée dans les entoilages pour la mode et le luxe, a résisté, avec une chiffre d'affaires stable sur un an. La division Chargeurs museum studios (aménagements des musées) a elle progressé de 30,2% en données comparables à 24 millions d'euros.

"Rappelons que sur l’année, cette division devrait se rapprocher des 120 millions d'euros soit une croissance de 40% par rapport à l’an dernier, quasiment assurée par l’exécution de son important carnet de commandes", note TP ICAP Midcap.

Concernant les perspectives du groupe, les effets de la base de comparaison défavorable devraient s'estomper sur la seconde partie de l'année. Ainsi la société confirme son scénario "d'une croissance et d'une profitabilité accélérées sur l'ensemble des moteurs contributifs au second semestre 2023".

Cité dans un communiqué, le PDG Michaël Fribourg, a également réitéré la volonté du groupe d'arriver à un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros en 2025 et de réaliser une "opération structurante" dans son pôle luxe. Une telle transaction "représenterait à coup sûr un beau catalyseur pour le titre", considère TP ICAP Midcap qui juge que la "valorisation actuelle est toujours loin de refléter le potentiel du groupe pour les prochaines années". Le bureau d'études a confirmé son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 24 euros.

