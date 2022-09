Chargeurs : L'amélioration de la situation sanitaire et un pôle luxe en berne pénalisent Chargeurs

(BFM Bourse) - Le petit conglomérat a publié jeudi des résultats semestriels en recul, en raison de la baisse d’activité dans les équipements de protection sanitaire. Il n’a pas donné de perspectives chiffrées pour l’ensemble de son exercice 2022.

Grosse baisse de régime en Bourse pour Chargeurs. Le petit conglomérat présent dans des métiers de niches (protections des surfaces, entoilage, aménagement des musées ou encore production de laine peignée pour l’industrie du luxe) plonge de 11% à la Bourse de Paris à 13,65 euros. Le titre revient ainsi à des profondeurs inédites depuis mi-2020, en pleine crise sanitaire.

Si le groupe a publié des résultats semestriels robustes, l’absence d’objectifs financiers pour l’exercice en cours semble peser sur l’action.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

"Au niveau des perspectives, au vu de l’incertitude macroéconomique, le groupe ne donne pas de guidance d’atterrissage pour la fin d’année", note ainsi TP ICAP Midcap dans une note publiée avant l’ouverture du marché. "Si les volumes sur les activités Technologies pourraient être moindres, l’effet prix pourrait permettre de compenser en partie cet effet", estime le broker.

Chargeurs a néanmoins confirmé ses cibles de long terme pour 2025, à savoir des revenus d’au moins 1 milliard d’euros et un résultat opérationnel des activités d’au moins 100 millions d’euros.

Chute des revenus du pôle luxe

Le marché fait donc fi de la résilience de comptes semestriels vantés comme "très solides" par la société. Les revenus se sont établis à 398,7 millions d’euros, en croissance de 7,1% sur un an en données publiées et de 2,2% en données organiques.

Par division, le pôle technologies, qui regroupe notamment les activités de protection des surfaces et d’entoilage, a vu ses revenus progresser de 26,4% en données publiées sur l’ensemble du semestre, et de 21,9% en données organiques.

Le pôle luxe, qui rassemble la production de laine fibrée, les services aux musées, les équipements de protection sanitaire et soins personnels et la maroquinerie a en revanche enregistré une baisse de ses revenus de 27,5% sur un an et de 33,1% en données organiques. Ce qui s’explique par la chute des revenus de Chargeurs Personal Care (CPC), de plus de 90%.

Une baisse de la marge en trompe-l'œil

Cette division qui produit des équipements de protection sanitaires est pénalisée par d’importants déstockage des clients en raison de l’amélioration de la situation sanitaire. En retraitant l’impact de la baisse de performance exceptionnelle de CPC , la croissance sur le semestre dépasse 30%, calcule TP ICAP Midcap.

Le résultat opérationnel des activités (ROPA) a reculé à 25,4 millions d’euros, contre 34 millions d’euros un an plus tôt, la marge correspondante passant de 9,1% à 6,4%. Là encore cette ligne de compte est pénalisée par la baisse de l’activité de CPC, une division extrêmement contributive en termes de marge de ROPA (25,4% au premier semestre 2021).

"Retraitée de cette division (…) la marge progresse ainsi légèrement par rapport à l’an dernier (+30 points de base), une solide performance au vu du contexte", calcule TP ICAP Midcap.

Le résultat net a été divisé par près de deux, pour s’établir à 10,2 millions d’euros contre 24,7 millions d’euros au premier semestre 2022.

Le groupe a par ailleurs annoncé la distribution d’un acompte sur son dividende au titre de 2022, à hauteur de 22 centimes par titre.

Au total, "les résultats semestriels sont de bonne facture et conformes à nos attentes, le groupe ayant démontré la forte résilience de son modèle dans un environnement difficile avec des résultats supérieurs à la période avant-crise", apprécie TP ICAP Midcap.

"Nous continuons de considérer que dans un environnement difficile, Chargeurs dispose de nombreux atouts pour une nouvelle fois surperformer (exposition croissante à des secteurs moins dépendants de l’évolution de la conjoncture (luxe, santé, musées), une forte agilité et un fort pricing power)", poursuit le broker qui a confirmé son opinion à l’achat et son objectif de cours de 30 euros.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse