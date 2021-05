Chargeurs : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Chargeurs, titre faisant partie de sa 'top pick list Nextcap' du premier semestre 2021, avec un objectif de cours relevé de 26 à 28 euros, après le point d'activité du premier trimestre.



'Cette publication rassurante pour le groupe Chargeurs et en ligne avec notre attente nous incite à conserver notre scenario pour 2021 qui pourrait s'avérer conservateur : CA de 640 millions d'euros et ROC de 40 millions', déclare l'analyste.



'Si la visibilité reste encore limitée sur les pôles Textile, la dynamique est excellente pour Protective Films et Healthcare Solutions à court terme alors que Museum Solutions devrait rebondir progressivement avec un carnet de commandes bien rempli', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.