Chargeurs : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Chargeurs après sa publication trimestrielle, malgré un objectif de cours abaissé de 34 à 30 euros, la valorisation restant selon lui sur des niveaux très faibles (VE/EBIT 2022 proche de sept fois).



'Sur l'ensemble de l'année, la baisse du pôle Healthcare Solutions sera compensée par la hausse des pôles historiques et la bonne répercussion des hausses de prix (notamment au sein de CPF) devrait permettre de préserver des niveaux de marge corrects', estime-il.



'La visibilité est relativement bonne sur les pôles historiques avec de bons carnets de commandes et des opérations de M&A pourraient également constituer de bons catalyseurs pour le titre', ajoute l'analyste en charge du dossier.



