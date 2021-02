Chargeurs : Le titre gagne 4.8%, porté par ses résultat 2020

(CercleFinance.com) - Les résultats annuels 2020 présentés par Chargeurs laissent entrevoir un ROPA (EBIT) en hausse de 91,5% par rapport à 2019, à 79,3ME, soit 'une performance remarquable', estime le groupe.



Dans le même temps, Chargeurs a vu son chiffre d'affaires croître de 27,5% en organique, à 822ME, tandis que le résultat net part du groupe est passé de 15,1ME en 2019 à 41ME en 2020, soit une hausse de 171,5%, générant un BPA de 1,79E (+171,2%).



Le Conseil d'Administration proposera d'ailleurs à l'Assemblée Générale le versement d'un dividende d'un montant de 1,32 euro par action, en augmentation par rapport à 2019.



Quant à l'avenir, Chargeurs vise un résultat opérationnel des activités (ROPA) de 150 millions d'euros à l'horizon 2025, via la croissance organique et les opérations de croissance externe.



Le titre Chargeurs a terminé la séance parisienne avec un gain de 4,8%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

