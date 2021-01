Chargeurs : Entrée dans la 'sélection Nextcap' d'Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Chargeurs, titre qu'il fait entrer dans sa 'sélection Nextcap' pour le premier semestre 2021, et relève son objectif de cours de 22 à 24 euros suite à la mise à jour de ses estimations.



'La valorisation projetée sur 2022 (VE/EBIT proche de 9 fois) est très raisonnable et pourra s'avérer très conservatrice si le scénario de rebond post crise se confirmait dans les activités historiques', estime-t-il.



En outre, l'analyste en charge du dossier ajoute que le groupe industriel lui 'semble aujourd'hui bien positionné sur ses cinq piliers lui permettant d'être agile et diversifié dans un contexte toujours incertain'.



