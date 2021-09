Chargeurs : Acompte sur dividende versé le 7 octobre

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel Chargeurs annonce que la mise en paiement de son acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021, de 0,48 euro par action et assortie d'une option de paiement en actions, est prévue le 7 octobre.



Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du 17 septembre et jusqu'au 1er octobre inclus.



Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 19,95 euros après application d'une décote de 10%. Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises se monte à 569.182, représentant au plus 2,3% du capital.



