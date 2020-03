Chargeurs : Acquisition de D&P Incorporated finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À la suite de l'accord en vue de l'acquisition de D&P Incorporated signé le 26 janvier, Chargeurs annonce avoir finalisé le 29 février cette opération stratégique majeure aux Etats-Unis dans le secteur des services aux musées.



D&P réalisera en année pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 45 millions de dollars avec un taux de marge opérationnelle des activités supérieur à 10%. Chargeurs intègre ainsi un carnet de commandes signées d'environ 50 millions de dollars.



Par ailleurs, concernant l'épidémie de coronavirus, le groupe indique n'enregistrer à ce jour 'qu'un impact limité sur le niveau de son chiffre d'affaires, grâce à ses positionnements de marché et à son organisation industrielle et logistique mondiale'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CHARGEURS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok