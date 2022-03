CGG : Nouvelle matrice technique de travail à court terme

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné CGG pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action de la société de services parapétroliers, extrêmement sensible par nature de son activité, à la dynamique des cours du brut, s'est extirpée d'un range les 07 et 8 mars, sur deux bougies de rang remarquables de même nature (longs blancs), dans une volatilité élevée et dans des volumes puissants et croissants, au-dessus d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui assure un rôle de soutien graphique. Une extension haussière est déjà possible tant le camp acheteur s'est montré initialement motivé. Le dépassement du seuil hautement symbolique de l'euro, dans des volumes suffisamment nourris, en assurerait la crédibilité, avant formation d'une large consolidation haussière (flag ou triangle).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action CGG à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre CGG au cours de 0.940 € avec un objectif à 1.319 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.845 €.

Le conseil CGG Positif 0.940 € Objectif : 1.319 € Potentiel : +40.32 % Stop : 0.845 € Résistance(s) : 1.000 / 1.200 / 1.320 Support(s) : 0.846 / 0.725

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime