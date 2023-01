Cgg : Le groupe parapétrolier CGG a enregistré de meilleurs résultats que prévu en 2022

(BFM Bourse) - La société a indiqué ce mardi anticiper un chiffre d’affaires de ses activités autour de 931 millions de dollars sur l'ensemble de l'année dernière tandis que le résultat brut d’exploitation sera supérieur à la dernière prévision de l'entreprise, soit 380 millions de dollars.

CGG a terminé l’année 2022 sur une bonne note. Le groupe spécialisé dans les services parapétroliers a pré-annoncé ce mardi ses résultats du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’année 2022, avec au final des indicateurs supérieurs à ses dernières prévisions.

Sur le seul quatrième trimestre, l’entreprise a indiqué avoir réalisé un chiffre d’affaires des activités autour de 321 millions de dollars, en hausse de 8% sur un an, en données pro-forma c'est-à-dire en tenant compte des évolutions de périmètre. L’activité a notamment été portée par des "après-ventes élevées dans le Golfe du Mexique et en Scandinavie et par des livraisons plus importantes d’équipements en décembre", a expliqué CGG.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le chiffre d’affaires des activités devrait s’établir autour de 931 millions de dollars, en hausse de 3% sur un an en données proforma. Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) des activités devrait lui dépasser la dernière prévision de la société, dévoilée le 2 novembre.

Un flux de trésorerie proche de l'équilibre

A cette date, CGG avait indiqué anticiper un Ebitda de 380 millions de dollars pour 2022 et un chiffre d’affaires autour de 900 millions de dollars, avec une marge d’Ebitda des activités à environ 42%.

Au niveau de la génération de cash, l’entreprise anticipe au quatrième trimestre 2022 un flux de trésorerie net positif de 61 millions de dollars. Ce montant intègre le produit de cession de sa bibliothèque de données sismiques terrestres aux Etats-Unis pour un montant de 63 millions de dollars qui avait eu lieu en décembre. Sur l’ensemble de 2022, le flux de trésorerie net se situera proche de l’équilibre à -4 millions de dollars, selon les prévisions de CGG.

A fin décembre 2022, la trésorerie disponible est attendue à 298 millions de dollars tandis que la dette brute s’inscrirait à 951 millions de dollars après application de la norme comptable IFRS 16.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie l’annonce. Le titre CGG s’adjuge ainsi 1,6% à 0,695 euros vers 14h50, après avoir gagné près de 5% en début de séance, alors que le SBF 120 cède pour sa part 0,9%. La société dévoilera ses résultats complets le 2 mars prochain, après la clôture du marché.

CGG avait grippé les investisseurs lors de sa dernière publication fin novembre en communiquant des résultats nettement inférieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2022. L’action avait alors dévissé de plus de 20%.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse