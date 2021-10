Cgg : La reprise des activités du champion français des géosciences se confirme

(BFM Bourse) - À trois semaines de la publication de ses résultats trimestriels, CGG a effectué un point sur son chiffre d'affaires en se félicitant d'une "solide performance" sur la période. Le marché acquiesce.

Après un repli de 22% de son chiffre d'affaires au premier semestre, la reprise progressive attendue par CGG apparaît se confirmer, avec un rebond de 35% au troisième trimestre, selon les données préliminaires communiquées par le groupe, spécialiste des techniques géophysiques d’évaluation des ressources du sous-sol.

Dans l'attente de la publication, le 3 novembre après Bourse, des résultats complets du trimestre écoulé, la firme dirigée depuis 2018 par l'ex-Schlumberger Sophie Zurquiyah a dévoilé lundi matin les grandes lignes de sa performance en termes de revenus sur la période. Le chiffre d'affaires des activités (excluant l'impact de l'application de la nouvelle norme IFRS 15 sur la comptabilisation des revenus des activités préfinancées), principal indicateur utilisé par le groupe, devrait ainsi s'établir autour de 270 millions de dollars entre juillet et septembre, en hausse de 35% sur un an et de 72% par rapport au deuxième trimestre.

Par division, le chiffre d’affaires du segment Géosciences devrait s’établir autour de 77 millions de dollars, stable sur un an et en progression de 5% en séquentiel (autrement dit par rapport au trimestre précédent). Celui du segment Multi-Clients devrait s’établir autour de 92 millions de dollars, en hausse de 26% sur un an et de 149% en séquentiel. Quant aux ventes du segment Equipement, elles devraient s’établir autour de 101 millions de dollars, soit +102% sur un an et +110% par rapport au trimestre précédent.

Pic d'activité au quatrième trimestre

Une performance de bon augure pour l'ensemble de l'année 2021, d'autant qu'historiquement le groupe connaît un pic d'activité au quatrième trimestre en matière de livraisons d'équipement et dans l'activité Multi-Clients.

"Nous avons réalisé une solide performance au troisième trimestre, confirmant les tendances anticipées de reprise progressive des géosciences, d’une demande soutenue pour nos données multi-clients situées dans les bassins les plus actifs et d’une reprise des livraisons d’équipement au second semestre", a indiqué Sophie Zurquiyah. "Le chiffre d’affaires de préfinancement de nos projets multi-clients est d’environ 59 millions de dollars ce trimestre et les après-ventes sont en progression autour de 33 millions de dollars", a précisé la directrice générale.

Jusqu'ici, le groupe CGG anticipe pour l'exercice un chiffre d'affaires des activités stable d’une année sur l’autre. La monétisation de certains actifs et la cession des activités non poursuivies devrait en outre contribuer à une génération positive de cash-flow net en 2021.

En Bourse, le cours de CGG a repris jusqu'à 28% depuis le début de la nouvelle phase de hausse du pétrole en juillet jusqu'à début octobre, avant de corriger fortement la semaine dernière sous l'effet de la volatilité des tarifs énergétiques. La préannonce des revenus du troisième trimestre permet au titre de repartir de l'avant, en hausse de 13,37% à 0,734 euro vers 11h00.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse