Cgg : L'action CGG reprend de la hauteur, portée par les cessions et la vigueur des cours pétroliers

(BFM Bourse) - Ayant échoué à stopper sa glissade boursière l'an dernier (en repli annuel de 21%, ramenant sa capitalisation sous 500 millions d'euros), le cours de CGG connaît en 2022 un démarrage dynamique.

Dans l'espoir que la vague Omicron, semble-t-il moins grave que les précédentes en termes de taux d'hospitalisation et de mortalité, n'enraye pas la reprise économique, les cours pétroliers se redressent en ce début d'année, ce qui en retour incite les investisseurs à parier que les compagnies pétrolières qui sont les principaux clients de CGG ouvriront plus largement leurs budgets.

Le titre du leader mondial des géosciences, qui permettent notamment l'exploration et la quantification des ressources énergétiques du sous-sol, a surperformé le marché dès la première séance (+7,07%) et, au contraire d'autres parapétroliers comme Vallourec qui corrige déjà sa hausse de la veille, grimpe de 4,75% supplémentaires mardi vers 11h00 à 0,713 euro.

Ce nouveau bond fait suite à l'annonce de la finalisation de la vente des actifs de stockage physique et des services associés de son activité "Smart Data Solutions", à OASIS Group s'agissant des quatre sites européens et à Access Information Management Corporation pour les trois sites nord-américains. Access et OASIS qui collaborent ensemble depuis longtemps poursuivront à l'échelle mondiale la prestation de services pour les clients internationaux, précise CGG.

"Focalisés sur la gestion des enregistrements et des informations, Access et OASIS seront à même d’étendre et de développer les offres de services et de stockage d'actifs physiques de Smart Data Solutions et de mieux répondre aux futurs besoins des clients", a indiqué la directrice générale de CGG, Sophie Zurquiyah.

CGG, qui n'a pas d'annonce financière à l'agenda avant le 3 mars prochain et la publication des résultats 2021, n'a pas précisé le montant de la transaction. Au cours de l'exercice écoulé, le groupe a déjà procédé à la vente de ses activités Multi-Physics (à l’exception du traitement-imagerie et de la base de données multi-clients multi-physics) à Xcalibur Group, et celle de l’activité GeoSoftware de CGG à Topicus.com et Vela Software pour 95 millions de dollars.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse