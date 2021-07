Cgg : Vers un partenariat avec PGS pour le CCUS

(CercleFinance.com) - CGG annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec PGS en vue de combiner leurs données sismiques multi-clients et leurs capacités techniques dans l'industrie de la capture, de l'utilisation et du stockage de gaz carbonique (CCUS).



'Ensemble, les deux sociétés ont l'intention d'explorer, de conceptualiser et de créer de nouveaux produits dérivés en utilisant les données sismiques existantes pour faciliter la sélection et l'évaluation des sites de stockage de gaz carbonique', explique-t-il.



