Cgg : Vers un nouveau hub HPC européen

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG indique étendre considérablement sa capacité de Calcul informatique scientifique de Haute Performance (HPC) et ses offres de services associées, grâce à un futur centre HPC au Royaume Uni.



Il a en effet signé un bail pour la construction de ce nouveau hub HPC européen dans le sud-est de l'Angleterre prévu d'être opérationnel au premier semestre 2023 pour fournir jusqu'à 100 pétaflops supplémentaires de puissance informatique scientifique dans le cloud.



Conformément à son engagement en faveur de l'énergie verte et de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 2) et son objectif de neutralité carbone d'ici 2050, le nouveau hub sera alimenté par une énergie 100% renouvelable.



