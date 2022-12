Cgg : Vente d'une bibliothèque de données sismiques

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la vente de sa bibliothèque de données sismiques terrestres américaines composée d'environ 20.000 square miles (environ 52.000 Km2) à Bon Ton Seismic, pour un montant total de 63 millions de dollars.



'La vente de notre bibliothèque de données sismiques terrestres américaines fait partie d'un processus continu de gestion de notre portefeuille d'activités, initié en 2018', explique la directrice générale Sophie Zurquiyah.



'L'activité Earth Data sera désormais focalisée sur les principaux bassins d'hydrocarbures offshore prolifiques, la capture et stockage du CO2, les minéraux et les mines, et sur le digital', poursuit-elle.



