Cgg : Un nouveau service de surveillance de l'environnement

(CercleFinance.com) - CGG a annoncé jeudi le lancement d'un service de surveillance de la pollution dans le cadre de sa nouvelle offre axée sur les questions liées à l'environnement.



La solution, baptisée 'SeaScope', doit fournir aux groupes industriels des renseignements sur les nappes de pétrole en surface de la mer, notamment afin de mieux appréhender les interactions entre actifs offshore, installations côtières et navires.



L'idée, d'après CGG, est d'établir des 'points de référence' de l'état des eaux de production, tout en détectant précocement des événements anormaux et des incidents de pollution par des tiers.



Le groupe de services pour le secteur de l'énergie explique que son nouveau service combine son expertise en matière de télédétection, de données satellites d'observation de la Terre, de 'machine learning' et de calcul de grande capacité.



