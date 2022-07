Cgg : Un contrat 'majeur' dans les données avec bp

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre CGG caracole en tête des plus fortes hausses du SBF 120 ce mercredi, le groupe de services parapétroliers ayant remporté auprès de bp un contrat 'majeur' dans le domaine des données.



A 9h45, l'action grimpait de plus de 3% quand l'indice SBF ne progressait que de 0,4%.



CGG dit avoir signé avec le géant énergétique, avec lequel il travaille depuis plusieurs décennies, un important accord pluriannuel portant sur la transformation et la curation numérique des données.



L'idée est de débloquer la véritable valeur d'énormes volumes de données disparates et non structurées dans la prospection de sous-sol en vue d'améliorer la prise de décision dans le processus d'exploration-production.



A la Bourse de Paris, le titre progresse de plus de 23% depuis le début de l'année, faisant ressortir une capitalisation boursière d'environ 580 millions d'euros



