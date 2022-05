Cgg : Un accord de licence prolongé avec Petrobras

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce avoir signé une prolongation de cinq ans de l'accord de licence dont Petrobras bénéficie pour son logiciel Geovation, destiné à imager à partir de jeux de données des géologies complexes, telles que la zone pré-salifère.



Grâce à ce nouvel accord, les géo-scientifiques de la compagnie pétro-gazière brésilienne 'continueront à avoir accès à des innovations technologiques très avancées, y compris l'inversion FWI, et verront leurs capacités d'imagerie considérablement augmentées'.



Pour soutenir l'augmentation significative du nombre de licences Geovation de Petrobras, et permettre aux nouveaux utilisateurs de tirer rapidement parti des capacités avancées d'imagerie sismique du logiciel, une formation sera dispensée par les experts de CGG.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.