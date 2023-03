Cgg : Retour à un résultat net positif en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG dévoile un résultat net de 43 millions de dollars sur l'année 2022, contre une perte nette de 180 millions en 2021, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté des activités en hausse de 88% à 147 millions, soit une marge de 16%.



L'EBITDAs ajusté des activités s'est accru de 17% à 395 millions de dollars, soit une marge de 43% pour un chiffre d'affaires des activités de 928 millions, en baisse de 1% avec une stabilité en proforma (corrigé des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021).



Affichant un carnet de commandes de 442 millions de dollars au 31 janvier 2023, en hausse de 44% sur un an, CGG anticipe pour 2023 une marge d'EBITDAs ajusté des activités autour de 39 à 41% et un chiffre d'affaires des activités en hausse d'environ 15 à 20%.



