Cgg : Promesse de vente portant sur le siège social

(CercleFinance.com) - CGG annonce la signature d'une promesse de vente avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners pour la cession, dans le cadre d'une opération 'sale et lease back' de Galileo, son siège social situé à Massy.



La clôture de cette transaction est attendue au deuxième trimestre 2022. 'Cette transaction souligne les efforts continus de CGG pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan', commente Yuri Baidoukov, le directeur financier du groupe de géosciences.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel