Cgg : Projets de décarbonation avec Kent

(CercleFinance.com) - CGG annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Kent, une société d'ingénierie de services énergétiques. Les deux groupes vont travailler ensemble sur des projets de décarbonation associés au développement du CCUS et à la production et fourniture d'hydrogène.



CGG et Kent proposeront aux clients des secteurs de l'énergie et d'autres industries des services en particulier de caractérisation du sous-sol pour la sélection et l'évaluation des sites de stockage jusqu'à l'ingénierie, la planification, la construction et mise en service des projets, et enfin le démantèlement et la surveillance à long terme de ces sites.



' CGG déploiera son expertise de pointe en matière de caractérisation du sous-sol et d'analyse des risques pour les projets CCUS et H2, ainsi que ses technologies de surveillance et d'instrumentation pour la surveillance à long terme et l'évaluation environnementale ' indique le groupe.



