Cgg : Projet de retraitement sismique 3D au Brésil

(CercleFinance.com) - CGG annonce le démarrage d'un nouveau projet de retraitement sismique 3D dans le bassin de Foz do Amazonas dans la marge équatoriale du Brésil, projet qui devrait s'achever fin 2023, avec des premières images dès le mois de juin.



Le projet fusionnera plus de 7700 km2 de données sismiques 3D publiques existantes dans le bassin de Foz do Amazonas. De récents succès enregistrés le long de la marge conjuguée en Afrique occidentale ont relancé l'intérêt pour cette région.



'Ce projet tirera parti de notre connaissance approfondie de la marge équatoriale et étendra notre bibliothèque de données 3D au large du Brésil, qui est déjà la plus complète de l'industrie', commente Dechun Lin, executive vice president, Earth Data, CGG.



