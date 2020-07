Cgg : Prise de participation de Sercel dans AMBPR

(CercleFinance.com) - CGG annonce la prise de participation par sa filiale Sercel de 34% du capital d'AMBPR, start-up spécialisée dans les robots autonomes dédiés au traitement (sablage et peinture) des ouvrages métalliques de grandes dimensions, dans les domaines maritimes ou de l'énergie.



Les deux sociétés ont aussi signé un partenariat industriel exclusif aux termes duquel Sercel fabriquera les robots AMBPR sur son site de Saint-Gaudens. L'accord prévoit également que Sercel augmentera sa participation dans AMBPR à hauteur de 51% en 2021.



Le groupe de géosciences souligne que le marché de la réparation navale, le premier visé par AMBPR, est significatif, avec 90.000 navires de plus de 50 m de long repeints périodiquement dans 600 cales sèches dans le monde.



