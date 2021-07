Cgg : Première vente de la solution GPR300

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CGG annonce la première vente par Sercel de sa nouvelle solution nodale GPR300, au contracteur de services géophysiques BGP. La vente comprend 18.000 nodes qui seront déployés au quatrième trimestre 2021 sur un projet de grande envergure au Moyen-Orient.



Conçue pour l'acquisition sismique en eaux peu profondes jusqu'à 300 mètres de profondeur, GPR300 'se distingue des solutions analogiques existantes grâce à QuietSeis, le capteur MEMS digital le plus avancé et le plus sensible du marché', selon CGG.



'Avec ses performances ultrasilencieuses qui lui permettent d'enregistrer des données très précises et de haute qualité, le GRP300 est une solution idéale pour l'imagerie sismique de grande précision', poursuit le groupe de géosciences.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.