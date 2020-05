Cgg : Perte nette au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CGG publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net de -98 millions de dollars qui inclut une perte nette de 27 millions au titre des opérations abandonnées et 70 millions de dépréciation d'actifs, ainsi qu'un EBITDAs des activités en hausse de 3% à 123 millions.



Le chiffre d'affaires des activités du groupe de géosciences s'établit à 271 millions de dollars, en baisse de 4% d'une année sur l'autre marqué par de bonnes ventes multi-clients et une baisse des ventes d'équipements.



Pour 's'adapter à une crise sans précédent', CGG vise une réduction de ses coûts cash de l'ordre de 110 millions de dollars sur une base annuelle par rapport à la guidance 2020 initiale et de l'ordre de 35 millions par rapport à 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CGG en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok