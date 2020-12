Cgg : Partenariat stratégique avec PGS et TGS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les groupes de géosciences CGG, PGS et TGS annoncent un partenariat stratégique pour proposer à leurs clients un écosystème partagé indépendant, basé sur le cloud, donnant directement accès à leurs bibliothèques de données du sous-sol.



Une version bêta, prévue pour le premier trimestre 2021, permettra aux clients propriétaires de données d'évaluer la technologie. Pendant cette période, d'autres fournisseurs de données multi-clients auront la possibilité de rejoindre ce partenariat.



Le lancement de cet écosystème est prévu au cours du second semestre 2021. CGG, PGS et TGS ont l'intention d'élargir la portée du projet pour y inclure des fonctionnalités, des fournisseurs et des types de données supplémentaires.



