Cgg : Oddo réitère son conseil après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 1 E.



' L'incertitude quant à l'ampleur réelle de la reprise et son timing est, à ce stade, encore trop importante (vive accélération de l'activités attendue sur le S2 aussi bien pour GGR que pour les équipements) et nous continuons de privilégier des acteurs de l'E&C ' indique l'analyste.



Oddo estime que le groupe affiche encore une performance YtD supérieure à 10%, ce qui intègre déjà un scénario de reprise de l'activité.



L'analyste souligne également que le CA devrait croître à un chiffre sous l'effet d'une croissance des ventes d'Equipements et d'une reprise progressive des activités Geoscience (scenario d'accélération sur le S2).





