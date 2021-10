Cgg : Oddo confirme son opinion neutre sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupa a indiqué ce matin que le chiffre d'affaires des activités au 3ème trimestre 2021 devrait s'établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel. Ces chiffres sont 5 % au-dessus des attentes d'Oddo (et 10 % versus le consensus communiqué par la société).



' L'activité a été soutenue par l'activité multi-clients (CA +26% avec préfinancement 59 M$ et ' late sales ' 33 M$) et Equipements (+102%) ce qui de notre point de vue est plutôt un bon signal quant à une remontée de la rentabilité du groupe ' indique l'analyste.



' En effet, le MC est traditionnellement mieux margé et la hausse des volumes livrés dans la division équipements devrait permettre de mieux absorber le coûts fixes ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses maintient sa recommandation Neutre sur le titre. ' Nous pensons qu'il reste, à ce stade du cycle, plus intéressant de se positionner sur des segments plus en aval notamment celui de l'Ingénierie/Construction '.



