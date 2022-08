Cgg : Nouveau système OBN vendu à BPG

(CercleFinance.com) - CGG annonce la vente par sa filiale Sercel, d'un deuxième système OBN de 12.000 nodes GPR300 à BGP, pour un déploiement sur un projet en cours au Moyen-Orient, faisant suite à une première livraison majeure de 18.000 nodes GPR300 en 2021.



Ce renforcement des équipements sismiques permettra à BGP d'améliorer sa productivité opérationnelle. Déployant désormais un total de 30.000 nodes GPR300 marins, ce projet est considéré comme le plus grand projet d'exploration sismique de fond de mer actuel.



'Sercel, toujours à l'écoute des besoins du marché, s'efforce de développer et d'introduire des technologies innovantes et agit en tant que pionnier dans le domaine de l'acquisition nodale de fond de mer', commente Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel.



