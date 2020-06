Cgg : Norges Bank repasse sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 11 juin 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG et détenir 33 935 723 actions CGG2 représentant autant de droits de vote, soit 4,78% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions CGG détenues à titre de collatéral.



