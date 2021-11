Cgg : Livraison d'une étude GeoVerse Carbon Storage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CGG annonce avoir livré une étude GeoVerse Carbon Storage dédiée à l'identification rapide et à l'évaluation des sites de stockage appropriés par les opérateurs industriels dans le domaine de la capture, de l'utilisation et du stockage de gaz carbonique.



Cette nouvelle étude multi-clients en Mer du Nord Septentrionale, disponible sous licence, évalue en détail les zones potentielles de stockage de CO2 dans la région Northern Viking Graben où CGG possède un jeu de données multi-clients sismiques 3D.



'Notre étude fait partie d'une nouvelle gamme de produits, visant à soutenir la transition énergétique en s'appuyant à la fois sur la richesse du savoir-faire de CGG en géosciences et sur son expertise en analyse de données', explique le directeur général Sophie Zurquiyah.



