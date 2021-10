Cgg : Le titre gagne +20% après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 20% après un point d'activité du groupe sur le 3ème trimestre.



Le chiffre d'affaires des activités du groupe au 3ème trimestre 2021 devrait s'établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel.



Ces chiffres sont 5 % au-dessus des attentes d'Oddo (et 10 % versus le consensus communiqué par la société).



' L'activité a été soutenue par l'activité multi-clients (CA +26% avec préfinancement 59 M$ et ' late sales ' 33 M$) et Equipements (+102%) ce qui de notre point de vue est plutôt un bon signal quant à une remontée de la rentabilité du groupe ' indique l'analyste.



' En effet, le MC est traditionnellement mieux margé et la hausse des volumes livrés dans la division équipements devrait permettre de mieux absorber le coûts fixes ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses maintient sa recommandation Neutre sur le titre. ' Nous pensons qu'il reste, à ce stade du cycle, plus intéressant de se positionner sur des segments plus en aval notamment celui de l'Ingénierie/Construction '.



