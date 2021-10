Cgg : Le chiffre d'affaires en hausse de 35% au troisième trimestre

PARIS (Reuters) - CGG a annoncé lundi une hausse de 35% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, confirmant la reprise en cours dans le secteur des géosciences.

Les revenus devraient s'élever à 270 millions de dollars (233 millions d'euros) sur la période, en hausse de 72% par rapport au trimestre précédent, a précisé le groupe dans un communiqué sur ses résultats intermédiaires.

"Nous avons réalisé une solide performance au troisième trimestre, confirmant les tendances anticipées de reprise progressive des géosciences, d’une demande soutenue pour nos données multi-clients situées dans les bassins les plus actifs et d’une reprise des livraisons d’équipement au second semestre", a commenté la directrice générale Sophie Zurquiyah.

CGG publiera l'ensemble de ses résultats pour le troisième trimestre le 3 novembre en après-Bourse.

(Reportage Blandine Hénault, édité par)

