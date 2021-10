Cgg : Lancement de l'écosystème Versal

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce du 15 décembre dernier, les groupes de géosciences CGG, PGS et TGS annoncent le lancement de Versal, un écosystème partagé donnant accès à trois des plus grandes bibliothèques de données multi-clients via un point d'accès unique.



Versal est un écosystème de données sismiques multi-clients indépendant, sécurisé et basé sur le cloud qui permet aux clients d'accéder aisément et en un seul endroit à tous leurs actifs du sous-sol et aux droits associés.



Les travaux d'interprétation et d'analyse des équipes exploration-production sont rendus plus efficaces par cet accès rapide, de quelques minutes au lieu de quelques jours, à Versal, leur permettant ainsi de passer plus de temps aux études d'opportunités.



