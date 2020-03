Cgg : Fait un point sur sa situation après le repli d'hier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre a perdu près de -12% hier en fin de séance. CGG annonce ce jour un carnet de commandes pour son nouveau périmètre d'activités de 537 millions de dollars à fin février 2020, soit une hausse de 34% sur un an.



' Lors de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019, CGG a rappelé la solidité de son bilan à fin décembre 2019, avec notamment des liquidités de 611millions de dollars, une dette nette de 584 millions de dollars (avant IFR 16), et un ratio d'endettement dette nette / EBITDAs (avant IFR 16) de 0.9x ' indique le groupe.



La société a également rappelé qu'elle n'a aucune pression et aucune obligation de refinancement de sa dette dont la première tranche n'arrive à échéance qu'à partir de Mai 2023.



Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : ' Je suis convaincue que CGG avec son nouveau profil composé des activités de Géoscience, Multi-clients et Equipements a les moyens de continuer à générer un net cash-flow positif dans les circonstances actuelles difficiles du marché du pétrole et comme démontré par ce même périmètre lors du ralentissement précédent. '



